Belgeyi tedavüle sürdü

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eczanenin adını kullanarak ve işletmecisinin imzasını taklit ederek ülkeye girişi yasak olan Exguiller isimli botoks ilacını ithal eden gümrük komisyoncusu Hüseyin Gökdağ tutuklandı.

İlgen Eczanesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucu 8 ay sonra suçla bağı tespit edilen zanlı, “Resmi evrak sahteleme ve resmi sahte evrakı tedavüle sürme” suçlarından dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, mahkemede olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis; 21 Haziran 2023 tarihinde Lefkoşa'da sakin eczacı İ.G.A.’nın İlaç ve Eczacılık Dairesine giden kimliği meçhul şahısların, işletmekte olduğu İlgen Eczanesinin adına belge hazırlayıp ülkeye girişi yasak olan Exguiller isimli ilacın ithali için evrak hazırlayıp kendisinin bilgisi olmadan imzasının atıldığını belirtip, şikayetçi olduğunu açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma ve alınan ifadeler sonucu Horun Erhun Kargo LTD’ de gümrük komisyoncusu olarak çalışan zanlının, İlaç ve Eczacılık Dairesine ön izin için başvurularda bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, tespit edilen zanlının el yazı ve imza örneklerinin temin edilerek ve bahse konu ön izin belgesinin aslı ile birlikte PGM Belge İnceleme Uzmanlığına gönderildiğini kaydetti.

Polis memuru, 9 Ocak 2024 tarihinde belge inceleme uzmanı tarafından incelenen el yazı ve imza örnekleri ile ilgili hazırlamış olduğu rapor neticesinde belgenin üzerindeki imzanın zanlıya ait olduğunun teyit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 60 bin TL nakdi teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz

yargılanmasına emir verdi.

