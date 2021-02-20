Suna ERDEN

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tabelasının altına bırakılan uyuşturucu paketini alırken suçüstü yakalanan, üzerinde yapılan aramada kokain, eroin ve bonzai bulunduran Ali Yavuzcan (30) dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan zanlı bazı itiraflarda bulunurken, yardım talep etti.

“Bağımlıyım, benim için her hafta tabelanın altına uyuşturucu bırakıyorlar” itirafında bulunan zanlı, “Ne olur beni kurtarın” diyerek, yardım istedi.

Ele geçirilen dört tür uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma sürerken, polis zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmayı yürüten polis, 16 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da belediye tabelasının altına paket bırakıldığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, ihbar üzerine bölgeye gidip, tabelanın altına bırakılan paketin incelendiğini ve tekrar yerine koyulduğunu açıkladı.

Pusuya yattıklarını kaydeden polis, Ali Yavuzcan’ın saat 18.30 sıralarında araçla olay yerine geldiğini belirtti.

Zanlının paketi almak istediği sırada suçüstü hali gereği gözaltına alındığını ifade eden polis, içerisinde 20 gram sentetik Cannabinoid ve 13 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olan paketin de emare alındığını açıkladı.

Polis, gözaltına alınan zanlının üzerinde arama yapıldığını; montunun cebinde 2 gram eroin, 7 ayrı pakette 6 gram kokain ve 7 gram sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddenin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, daha sonra zanlının evinde arama yapıldığını, yatak odasında üzerinden uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazinin bulunarak emare alındığını söyledi.

Aranan şahıslar var

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde iki kişinin sorgulandıklarını, bir kişiden ifade aldıklarını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarı’na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Müdürlüğü’ne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini belirten polis, incelemelerin henüz bitmediğini ve sonuçların çıkmadığını ifade etti.

Polis memuru, ayrıca uyuşturucu maddeyi tabelanın altına bırakan zanlı veya zanlıların arandığını, söz konusu bölgedeki kamera kayıtlarının inceleneceğini aktardı. Polis, zanlı Yavuzcan’ın cep telefonunun da inceleneceğini açıkladı.

Aranan şahıs ya da şahıslar olduğunu, zanlının söz konusu maddeleri kimlerden ve ne şekilde aldığının araştırıldığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Tedavi olmak istiyorum

Polisin ardından söz alan zanlı ise bağımlı olduğunu, tedavi olmak istediğini söyledi. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderilmeyi talep eden zanlı, bazı itiraflarda da bulundu.

Zanlı, “Benim için her hafta tabelanın altına uyuşturucu bırakırlar, gider alırım. Her tür uyuşturucu maddeyi içiyorum. Çok kötüyüm, tedavi olmak istiyorum. Daha önce 8 ay bıraktım ama olmadı. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne gönderin beni” şeklinde konuştu.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.