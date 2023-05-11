‘Benimle alay etti hıncımı aldım’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen ve KKTC’de bir ilk olma özelliği taşıyan olayda Üroloji Uzmanı Sadrettin Tuğcu’yu kliniğinde 4 ayrı yerinden bıçaklayan Çağan Ertuna hakkındaki soruşturma sürüyor. Bıçaklama olayından 2 gün önce Lefkoşa’da da bir avukata saldırdığı ortaya çıkan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada söz hakkı alan zanlı “Alay etti hıncımı aldım” diyerek kendini savundu.

Soruşturmayı yürüten polis memuru Mehmet Uyguner, zanlının, 6 Mayıs’ta saat 13.30 sıralarında, Dr. Sadrettin Tuğcu’nun kliniğine giderek, kendisine yanlış tedavi uyguladığı ve alay ettiği gerekçesi karın ve göğüs arasından, sol ve sağ koltuk altlarından ve omzundan olmak üzere 4 kez bıçakladığını anımsattı. Polis, olayın ardından zanlının gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 4 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, yaralama olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, bıçak üzerindeki parmak izinin inceleneceğini, ayrıca Tuğcu’dan alınan kan örneklerinin incelemesinin sürdüğünü belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı ise ilginç bir savunma yaptı. Zanlı “Yaptığımın suç olduğunu kabul etmiyorum. Alay etti hıncımı aldım, ben hasta olan bir kişiyim, sağlıklı koşullarda bulunmam gerekir o yüzden tutukluluk süresine itiraz ediyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme, zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.