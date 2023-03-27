Honda’yı alıp gitti

Lefkoşa’da bulunan Devlet Emlak Dairesi’ne ait motosikleti çalan Khaled Sameer Khaled Omar kamera görüntüleri sayesinde tespit edildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 22 Mart 2023 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa’da, TC Büyükelçiliği arkasında boş arazi içerisinde park halinde bulunan Devlet Emlak Dairesi’ne ait LV 399 plakalı Honda marka motosikletin çalındığı yönünde bilgi alındığını söyledi.

Polis, alınan bilgi üzerine incelenen kamera görüntüleri sayesinde zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’ın tespit edildiğini aktardı.

Polis, tutuklanan zanlının tasarufunda bulunan motorun emare olarak alındığını ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Alınacak ifadeler ve incelenecek başka kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında hırsızlık suçundan soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.