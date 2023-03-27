Maddi zarar oluştu

Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde araç, Kermiya’da ise arazi yangını çıktı.

Haspolat arıtma tesisleri yakınlarında Halil Elisopalı yönetimindeki araç, elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde kullanılmaz hale geldi.

Polisten verilen bilgiye göre; 26 Mart 2023 tarihinde saat 15.10 sıralarında Haspolat arıtma tesislerinin güney kısmında Halil Elisopalı yönetimindeki KP 202 plakalı salon araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangın neticesinde araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

Çöpler tutuştu

Kermiya bölgesindeki yangın ise saat 16.30 sıralarında çıktı. Polisten verilen bilgiye göre; Kermiya bölgesindeki spor tesislerinin batı kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisindeki kamışlar ile çöp ve molozlar yandı.

