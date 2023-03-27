Otopsi yapılacak

Girne’ye bağlı Lapta’da yaşayan Durmuş Doğan (E-50), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Gazimağusa sakinlerinden Nazmiye Tüfekçi (K-52) önceki gün saat 14.30 sıralarında, evinde ölü olarak bulundu.

İskele’de yaşayan Oya Batmaz da (K-53) önceki gün 11.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin meydana gelen ani ölümlerle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

