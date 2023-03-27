Girne’ye bağlı Lapta’da yaşayan Durmuş Doğan (E-50), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Gazimağusa sakinlerinden Nazmiye Tüfekçi (K-52) önceki gün saat 14.30 sıralarında, evinde ölü olarak bulundu.
İskele’de yaşayan Oya Batmaz da (K-53) önceki gün 11.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Polisin meydana gelen ani ölümlerle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.
Otopsi yapılacak
Durmuş Doğan 50, Nazmiye Tüfekçi 52 ve Oya Batmaz 53 yaşında hayatlarını kaybetti
Girne’ye bağlı Lapta’da yaşayan Durmuş Doğan (E-50), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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