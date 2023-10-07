Bıçağı sallayıp tehdit etti

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Yhtıyar Novruzov, patronuna borcu olan şahsın ofisini bastı.

Nefesinde 425 promil alkolle N.G.’nin ofisine giden zanlı, bıçak gösterip, “Borcunun iki katını döyeceksin”diyerek, tedhit savurdu.

Şikayet üzerine tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 5 Ekim 2023 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, 425 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerine giderek, çalışmakta olduğu şirkete borcu olduğu gerekçesiyle, işletmeci N.G.’ye bıçak gösterip, borcunun iki katını ödemesi yönünde tehdit ettiğini söyledi. Polis memuru, zanlının şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının

3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.