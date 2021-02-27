Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), bugüne kadar hükümetten yapmış oldukları taleplerin hiçbirine yanıt alamadıkları gerekçesiyle 2 Mart Salı günü eylem yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Birlik adına açıklama yapan Mehmet Özsezer, Mart 2020’den itibaren çalışmadıklarından dolayı, hükümetten; seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ücretlerinden muafiyeti ve geliri olmayan turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talebinde bulunduklarını söyledi. Özsezer, okulların kapalı olmasından dolayı, öğrenci taşımacılığı yapan işletmecilerin de hayatını idame etmeleri için sözleşmede hakları olan tutarın yarısını, işletme çalışanlarına da 1500 TL destek talep etmelerine rağmen ekim ayından itibaren hiçbir destek alamadıklarını ileri sürdü.

Özsezer, “Artık bıçak kemiğe dayandı. Evimizin mutfak masraflarını dahi karşılayamayacak duruma gelmiş olmamızdan dolayı sesimizi hükumet edenlere duyurmak için eylem kararı almak zorunda kaldığımızı tüm kamuoyuna duyururuz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 04:41