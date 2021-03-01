Rumlarda 3’üncü dalga

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 3 bin 338 test sonucu 33 vaka, Güney Kıbrıs’ta ise 45 bin 231 test sonucu 283 yeni vaka tespit edildi. Güneyde artış olduğu gözlemlenirken, dün can kaybı olmadı.

Kuzeyde 3 bin 338 test sonucu tespit edilen 33 vakadan 21’inin yerel vaka olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; tedavisi tamamlanan 24 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.

Dün tespit edilen pozitif vakalardan 21’inin yerel vaka olduğu, 5’inin hava yoluyla gelen yolcular arasından ve 7’sinin karantinadaki temaslılardan çıktığı belirtildi.

Vakalardan 21’i Lefkoşa, 6’sı Girne, 1’i de Mağusa bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle açıklandı;

Lefkoşa: Taşkınköy- 1, K. Kaymaklı-4, Gönyeli - 1, Düzova-1, Haspolat -1, Cihangir- 8, Değirmenlik-1, Hamitköy-2, Sulariçi-1, Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez -5, Alsancak-1

Gazimağusa

Beyarmudu-1

390 kişinin tedavisi sürüyor

2’si yoğun bakımda, 78’i Pandemi Merkezi’nde ve 310’u da pandemi otellerinde olmak üzere toplam 390 kişinin Coronavirüs tedavisi sürüyor.

KKTC’de toplam vaka sayısı 3 bin 416’ya test sayısı 541 bin 916’ya, iyileşenlerin sayısı da

3 bin 2’ye yükseldi.

Coronavirüs’ten kaybedilen hasta sayısı ise 23.

Güneyde artış var

Güney Kıbrıs’ta ise dün yapılan 45 bin 231 testle 283 yeni Covid-19 vakası saptandı.

Güneyde dün can kaybı olmazken vaka sayısı 34 bin 707’ye ulaştı.

Halen hastanede tedavi gören 88 Coronavirüs hastasından 24’ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs nedeniyle bugüne kadar 231 kişi hayatını kaybetti.