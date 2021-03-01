Örnek tavır

Gönyeli Belediyesi’nin salgın sürecinde de denetimlerini aralıksız sürdürdüğü ve 15-26 Şubat arasında 249 işyerini denetlediği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, PCR testi kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, işletmelerin pandemi kurallarına yönelik hassasiyetinin memnuniyet verici olduğu kaydedildi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli esnafının sorumluluk sahibi yaklaşımından mutlu olduğunu belirterek, “Esnafımız büyük bir çoğunlukla kurallara uygun davranıyor, PCR testlerini düzenli yaptırıyor, sosyal mesafeye özen gösteriyor. PCR testlerini aksatan az sayıda iş yerimiz de gerekli uyarılar sonrasında inanıyoruz ki, tedbir alacaktır. Gönyeli esnafının örnek tavrının, yüksek bir sorumlulukla sürmesi yönünde belediyemiz de denetimlerini sürdürecektir.” dedi.

Gıda güvenliği ve hijyene yönelik denetimlerini de aksatmadan sürdüren Gönyeli Belediyesi Sağlık Bölümü ile Zabıta Amirliği, kurallara uyan esnafa teşekkür etti, saptanan eksikliklere yönelik gerekli uyarıları yaptı.

Ayrıca denetimlerde iş yeri sahipleri ile çalışanlara, dezenfektan kullanımı ve temizlik planı hakkında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Gönyeli Belediyesi Sağlık Şubesi’nden yapılan açıklamada, normalleşme sürecinde yeniden açılan işletmelerin kapsamlı olarak denetlendiği belirtildi.

Özellikle gıda imalathaneleri servis ve mutfak alanlarında uygulanan sıkı tedbirler, Covid-19 salgın sürecinde öne çıktı.