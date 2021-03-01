İki üzen veda

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da uzun yıllar hizmet veren Teksas Büfe'nin sahibi Aziz Derebeyler (73) ile Göçmenköy Muhtarı Ayşe Başaranel’in eşi Cemal Başaranel (81) hayata veda etti.

Lefkoşa'da herkes tarafından tanınan ve sevilen Aziz Derebeyler evli ve bir çocuk babasıydı.

Uzun yıllar 20 Temmuz Lisesi’nde okul kantini işletmeciliğini yapan ve daha sonra Lefkoşa okullar yoluna 1990 yılında açtığı Teksas Büfe’yi 31 yıldır çalıştıran Derebeyler’in ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Aziz Derebeyler’in bugün öğle namazına müteakip İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Cenaze törenine birinci derece yakın akrabaların katılabileceği, bu sayının da 25 olduğu duyuruldu.

Üç çocuk babasıydı

Göçmenköy Muhtarı Ayşe Başaranel’in eşi Cemal Başaranel de hayata veda etti. Asım Başaranel’in

de babası olan Cemal Başaranel, Göçmenköy’de sevilen sayılan isimlerden birisiydi.

Muhtarlar Derneği, Başaranel’in ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Göçmenköy Muhtarımız Ayşe Başaranel'ın sevgili hayat arkadaşı Cemal Başaranel vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.