Sakin bir pazardı

Onur ULAĞ

Yeni tip Coronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dün ülke genelinde sakin bir pazar yaşandı. Ülkede dün güneşli bir hava hakimken, buna rağmen vatandaşların büyük çoğunluğunun sokağa çıkmayıp, yasağa uyduğu gözlemlendi. Polis ekipleri de, gün boyu ülkenin dört bir noktasında denetim yaptı.

Öte yandan 27 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 27 kişi ile kapalı olması gereken iş yerini açan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis bültenine göre kontrollerin önceki gün başladığı ve sabah saatlerine kadar sürdüğü belirtildi.



Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 11:25