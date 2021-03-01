Çalışmalar sürüyor

Başbakan Ersan Saner, turizm sektörünü 1 Nisan 2021 tarihinde açmayı hedeflediklerini, çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Saner, açılımın ardından mayıs ayı itibariyle turistlerin ülkeye geleceğini ifade etti.

Başbakan Saner, bankalara borcu olanlarla ilgili de açıklama yaptı. Saner, herkesin borcunu 6 ay aynı faiz oranından erteleyebileceğini söyledi. Aşı konusunda da açıklama yapan Saner, hedeflerinin önümüzdeki 2 ayda 20 yaş üstündeki nüfusu aşılamak olduğunu ifade etti.

Alınan önlemlere uymanın yeniden kapanmamak adına önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Saner, her kapanmanın vakaların artışı yanında ekonomiye büyük zarar verdiğini dile getirdi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları yanıtlayan Başbakan Saner, ekonomiyi ayağa kaldırmak için lokomotif sektörler eğitim ve turizmin faaliyetlerine başlayabilmesi adına yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

İkinci dozlar için 10 bin aşıya ihtiyaç var

Başbakan Saner, aşılama programına harfiyen uyulduğu konusunda tereddütleri olduğunu da belirterek, “Mart ayının sonuna kadar ikinci doz aşıların tamamlanabilmesi için 10 bin doz aşıya daha ihtiyaç var. Anavatana yapacağım ziyarette aşı konusunda da çok önemli gelişmelerin olabileceğini şimdiden halkımla paylaşmak istedim” dedi

Kurallara uyulmuyor

Saner, salgın nedeniyle ülkede yaşanan kapanmaların esas sebebinin vaka sayısındaki artıştan çok altyapıda yaşanacak sıkıntılardan dolayı olduğunu kaydetti. Son bir hafta içerisinde ülkedeki bulaş rakamlarının düşüşte olmasına rağmen, açılımlarla birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına gerektiği kadar uyulmamasından dolayı bulaş riskinin yüksek olduğunu ifade eden Saner, hükümetin hangi kararları alırsa alsın, halkın bu kurallara uymaması ekonomiyi de zora sokan kapanmaları gündeme getirdiğini söyledi.

Saner, halkan maske, mesafe ve hijen kurallarına azami ölçüde uyması çağrısı da yaptı.

Saner, “Bizler dikkat etmezsek, hükümet olarak hangi kararları alırsak alalım, bulaş artmaya devam edecektir. Bulaş artmaya devam ettiği takdirde de kapanma süreçleri yaşayacağız. Kapanma süreçlerinde ekonomik olarak ne sıkıntılar yaşandığını da görüyoruz” dedi.

Günde 160 öğrenci geliyor

Başbakan Saner, ekonominin lokomotif sektörü olan turizm ve eğitimin faaliyetlerine ne zaman başlayabileceği konusunda hükümetin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Saner, “Çok planlı ve programlı bir şekilde hazırladığımız yükseköğrenim planlaması sayesinde, 28 Şubat itibarı ile 3 bin 500 öğrenci adamıza vasıl olmuş bulunmaktadır. Ortalama günde 160 öğrenci adamıza gelmektedir. Burada ilk beklentimiz 4 bin yeni kayıt olmak üzere yaklaşık 15 bin öğrencinin ülkemize gelmesidir. Mart ayı içerisinde de yaklaşık 10 bin öğrencinin ülkemizi geleceğini planladık” şeklinde konuştu.

Turizm sektörü nisanda açılacak

Başbakan Ersan Saner, turizm sektöründe de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin verdiği görüş doğrultusunda ayrıntılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Saner, “1 Nisan turizm sektörünün açılış tarihidir ama turistler Mayıs ayında gelmeye başlar. Bizler de o günlere yetişebilmek adına elimizden gelen bütün çabayı sektörle birlikte ortaya koyacağımızı da çok net söyleyebilirim” dedi.

Elimizde 8 bin doz aşı var

Başbakan, Sağlık Bakanlığı’nın bundan sonraki aşılama programı ile ilgili çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu kaydetti. Saner, şunları söyledi: “Aşılama programımızı yaptık ancak bu programına harfiyen uyduğumuz konusunda benim de terettüplerim var. Burada birinci hedef kitlemiz kronik hastalıkları olan ve 65 yaş üzeri vatandaşlardı. Bugüne kadar ülkemize 80 bin doz Coronavac aşısı geldi ve Avrupa Birliği’nden 7 bin adet aşı geldi. Toplamda bugün bakıldığında elimizde 8 bin doz aşı vardır ikinci dozları tamamlamak için. 10 bin aşıya daha ihtiyaç vardır.

Mart ayının sonuna kadar ikinci dozların tamamlanması için. 10 bin aşı daha geldiği takdirde ülkemize 45 bin vatandaşımız aşılanması tamamlanmış olacak.”

Faiz oranı değişmeyecek

Başbakan Saner, Covid-19 süresince halkın ekonomik olarak rahatlayabilmesi için bir takım düzenlemeler yaptıklarını; vatandaşların bankalarda bulunan bireysel kredi borçlarında, kredi vadelerini 6 aya kadar uzatabilecek veya kredi vadesini değiştirmeden 6 ay taksit ertelemesi yapabileceklerini söyledi. Saner, bu iki yapılandırma şeklinde de mevcut kredi borcuna uygulanan faiz oranının değiştirilmeyeceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 11:24