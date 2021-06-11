Bilgisayarlar poliste

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Gönyeli’de düzenlenen operasyonda yasa dışı sanal bet faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla tutuklanan Özgür Onur Gergerli ile kardeşi Alper Gergerli hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda izinsiz olarak internet üzerinden faaliyet gösteren VDCasino ve Şutbet isimli bahis sitelerine finans hizmeti verdikleri iddia edilen Özgür Onur Gergerli ve Alper Gergerli dün üçüncü kez mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların finans işlemlerinin yanı sıra yasa dışı bahis sitelerine grafik ve tasarım hizmeti

sundukları da açıklandı.

Bilgisayarların poliste olduğu, incelemenin sürdüğü kaydedildi.



Soruşturmayı yürüten polis, 1 Haziran 2011 tarihinde Gönyeli’de bir apartman dairesine operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, operasyonda KKTC'de yetkili makamdan izinsiz olarak internet üzerinden faaliyet gösteren "VDCasino ve Şutbet" isimli bahis ve kumar sitelerine finans hizmeti verdikleri tespit edilen Özgür Onur Gergerli ve Alper Gergerli’nin gözaltına alındığını açıkladı.Polis, zanlıların finans işlemlerinin yanı sıra yasadışı bahis sitelerine grafik ve tasarım hizmeti sunduklarını da ifade etti.Polis, baskın yapılan adreste 3 adet diz üstü bilgisayar, 10 adet cep telefonu, 11 adet sim bloğu ve 3 adet banka kartı bulduklarını söyledi.Gözaltına alınan zanlılar hakkında, "şans oyunları yasasına aykırı hareket ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasına aykırı suç geliri aklama” suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde iki kişinin daha tutuklandığını, soruşturmanın ardından teminata bağlandığını hatırlattı.Polis, yasa dışı sanal bet soruşturmasının süreceği ancak zanlılarla ilgili kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.Mahkeme, 12 bin 500’er TL nakit teminat yatırmaları, ikişer kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlıların tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.