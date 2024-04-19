Bin 115’inin profesör olduğu öğrenildi

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 23 üniversitede toplam 6 bin 51 öğretim görevlisi bulunduğu öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; bu rakamın bin 115’ini profesörler, 648’ini de doçentler oluşturuyor.

Avrupa eğitim sistemiyle ilgili araştırmaları bulunan deneyimli bir eğitimci; KKTC’nin gerek profesör, gerekse doçent sayısında dünya rekoruna sahip olduğunu söyledi.

Üniversitelerde eğitim gören öğrenci sayısı net bir şekilde bilinmiyor. Ancak; profesör ve doçentlerin yanı sıra bin 324 yardımcı doçentin yanı sıra 812 doktoralı, bin 459 yüksek lisanslı öğretim görevlisinin bulunduğu belirtildi. Buna ek olarak 693 eğitim elemanıyla birlikte toplam öğretmen sayısı 6 bin 51’e ulaşıyor.

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‘Sahte diploma’ skandalının gündemde olduğu bir dönemde üniversitelerin durumu yeniden mercek altına alındı.

Türkiye’den gelen YÖK araştırma ve soruşturma heyetiyle birlikte YÖDAK’ın, tüm üniversitelerin denetlenebileceği bir sistem üzerinde çalıştığı belirtilirken; sahte diploma soruşturmalarının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’yle sınırlı kalmayacağı iddia ediliyor.

Üniversitelerin eğitim elemanları konusunun da mercek altına alınması gerektiği üzerinde duruluyor. Bugünkü haliyle, devamlılığı olan öğrenci sayısının 70 bin olduğu kabul edilirse; her 62 öğrenciye bir profesör ve her 35 öğrenciye bir doçent veya doçent yardımcısı düşüyor.

Bir başka değerlendirme sonucuna göre, üniversitelerde eğitim verenlerin yarıdan fazlasını profesör, doçent ve doçent yardımcıları oluşturuyor.