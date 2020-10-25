Minik kulaçlar yarıştı

Su sporları Federasyonu tarafından organize edilen Celal Öztürk Bireysel Yüzme Yarışları dün gerçekleştirildi.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen yarışlarda takım klasmanında Bluefin Yüzme Kulübü birinci olurken, Yakın Doğu Üniversitesi ikinci, Ares Spor Kulübü de üçüncülüğü elde etti.

Yarışlarda dereceye girenlere ödülleri yarış sonrasında düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.