Abohor eksiksiz çalışıyor

Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig temsilcisi Cihangir’de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Oyuncu grubunun tümünün idmanlarda olması dikkatlerden kaçmazken, oyuncuların istekli oluşları teknik heyetin yüzünü güldürdü. Kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler’in de idmanı takip ettiği Cihangir’de düz koşu ile başlayan idman, çift kale maçla son buldu.

Karavezirler: Hazır olacağız

Cihangir Kulübü Başkanı Hüseyin Karavezirler idman öncesi oyuncular ve teknik heyetle kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Cihangir olarak süreçteki belirsizliğe rağmen çalışmamalara devam edeceklerini ifade eden Karavezirler, bir yandan çalışırken, diler yandan ise süreci takip edeceklerini söyledi.

Herke futbolu çok özledi

Çok iyi bir ortam ve kadroya sahip olduklarını bunun da, gösterilen özveri ile ortada olduğunu belirten Cihangir Kulübü Başkanı Hüseyin Karavezirler, oyuncu grubu olarak kimsenin enerjisini ve motivasyonunu kaybetmemesini istedi. Herkesin futbolu çok özlediğini ve başlaması için sabırsızlandığını aktaran Karavezirler, çıkacak sonuca göre yine süreci hep birlikte değerlendireceklerini söyledi.

Burgaç: Motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz

Kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler’in ardından konuşan Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç ise motivasyonlarını kaybetmeden çalışmalarına devam etmek zorunda olduklarını söyledi.

Belirsizliğe rağmen devam etmeliyiz

Elbette belirsizliğin kötü olduğunu ancak süreci beklemek zorunda olduklarını ifade eden Hasan Burgaç, iyi bir ortama sahip olduklarını bunun idmanlara da yansıdığını belirterek, sürece bu şekilde devam etmeleri gerektiğini söyledi. Kendilerinin işinin futbol olduğunu süreçteki belirsizliğe rağmen hazırlıklara devam etmek zorunda olduklarını ifade eden Cihangir Teknik adamı Hasan Burgaç, ortaya net bir şey çıkmadığı sürece çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Çift kale yapıldı

Düz koşu ile başlayan idman beşe iki ile devam ederken, idmanın son bölümünde çift kale maçla Cihangir antrenmanı son buldu.