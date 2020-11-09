Bin pişman oldu

Suna ERDEN

Erkek arkadaşının gizlice çıplak fotoğraflarını çektiği ortaya çıkan Hümeyra Aykız, şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ilişkilerini reddettiği gerekçesiyle erkek arkadaşı ile tartıştığı, bu nedenle daha önceden gizlice çektiği çıplak fotoğrafları cep telefonu ile ona göndererek, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlediği belirtildi.

Zanlıya ait iki cep telefonuna incelenmek üzere el konulduğu kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın Girne’de meydana geldiğini, zanlının aralarında yaşanan iş tartışması ve ilişkilerini reddettiği gerekçesi ile sinirlendiği erkek arkadaşı Y.T.’nin henüz tespit edilemeyen bir tarihte gizlice çektiği çıplak fotoğraflarını 8 Ekim 2020 tarihinde ona gönderdiğini söyledi.

Polis, zanlının çektiği fotoğrafları WhatsApp hattı üzerinden erkek arkadaşına göndererek, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlediğini ifade etti.

Polis, zanlının 7 Kasım tarihinde mahkeme emri gereği tutuklandığını ve kullanımında bulunan

2 telefonu incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini ifade etti.

Zanlının ifade verip, suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.