Harika bir etkinlik oldu

TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı katkıları ile organize edilen 14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivalinin finali, geçtiğimiz akşam Cuma Mağusalı Amfi Alanı’nda gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, gecede Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen konuk ekipler ile TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER ekipleri dans gösterileri sundu.

Festivalin kapanışında konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 5 gece boyunca Lefkoşa’nın harika performanslara ev sahipliği yaptığını ve farklı kültürlerle bir arada yaşamanın mümkün olduğunun anlatıldığını söyledi.

Harmancı, “Farklılıkları kabul ederek, tıpkı buradaki gençler gibi harmoni ve ahenk içinde bir arada olarak, kültürlerini tanıyarak, bilerek, anlayarak barışa ulaşacağız” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024, 09:52