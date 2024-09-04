Uzlaşı sağlandı

İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki elektrik enterkonnekte projesi Great Sea Interconnector (GSI) konusundaki görüşmelerde olumlu sonuca varıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum-Yunan hükümetleri, AB Enerji Müdürlüğü ve “Great Sea Interconnector” projesinde yüklenici firma olan Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE) arasındaki görüşmenin olumlu bir şekilde sonuçlandığının görüldüğünü yazdı.

Görüşmelerin, projenin yüklenici firma konumundaki ADMİE’nin, projenin sürmesi açısından finanse edilmesi konusu üzerinde yapıldığını anımsatan gazete ADMİE’nin, endüstriyel enerji santrallerinden ortaya çıkan sera gazı emisyon haklarının açık artırmayla satılmasından elde edilecek gelirlere devlet fonlarından finanse edilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Gazete Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun “Rum hükümetinin, ADMİE’nin masraflarını 2025 yılından, projenin işleve gireceği 2030 yılına kadar, yılda 25 milyon Euro (beş yıl için 125 milyon euro) ile finanse edeceği” yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Rum Ekonomi Bakanlığı’nın, ilgili anlaşmaya yeşil ışık yakıp yakmadığının ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum-Yunan hükümetleri, AB Enerji Müdürlüğü, her iki ülkenin enerji düzenleme kurumları ve ADMİE arasındaki görüşmelerin yoğun süren görüşmelerin ardından uzlaşmayla sonuçlandığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak ADMİE’nin görüşmeler sırasında olumlu bir tavır üstlenmediğini, sürekli bir şekilde isteklerde bulunduğunu ayrıca geçtiğimiz hafta Rum ve Yunanistan Enerji Bakanlarının ve RAEK arasındaki uzlaşmaya varılan formülü kabul etmeyi de ilk başta ret ettiğini belirtti.

ADMİE’nin daha sonra, Nexans şirketi karşısında şimdiye kadar döşenen kabloya ilişkin olarak zor durumda kalma riski karşısında, geçtiğimiz haftadan itibaren masada bulunan öneriyi kabul ettiğini belirten gazete Rum hükümetinin, Enerji Bakanı Papanastasiu ve RAEK’in müzakereler çerçevesindeki pozisyonun net bir şekilde “yılda 25 milyon Euro’yu geçmeyecek şekilde 5 yılı kapsayan finansman” şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete ilgili anlaşmanın resmiyet kazanması için de Rum Bakanlar Kurulu’nun ve RAEK üst makamı tarafından verilecek kararlara gereksinim olduğunu da belirtti.