Binlerce öğrenci mağdur

Fas hükümetinin2024 yılında yürürlüğe koyduğu kararla KKTC’deki üniversitelerden mezun olan vatandaşlarının diplomalarını tanımadığı ortaya çıktı. Kararın 2023-2024 akademik döneminde mezun olanları da kapsadığı, 3 bini aşkın öğrencinin mağdur olduğu belirtildi. Fas hükümetinin kararının KKTC’de patlak veren sahte diploma skandalıyla aynı tarihte olması dikkat çekerken, mağdur öğrenciler, diplomalarının tanınmaması kararına karşı Rabat’ta, parlamentonun önünde protesto düzenledi. Öğrenciler, kararın eğitim hayatlarını ve mesleki geleceklerini doğrudan etkilediğini belirterek yetkililerden çözüm talep etti.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik…

Morocco World News ve Cyprus Mail’de yer alan haberlere göre; Fas makamları daha önce Kuzey Kıbrıs’ta verilen ve Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan diplomaları denklik kapsamında kabul ediyordu. Ancak 2024 yılında yürürlüğe giren yeni bir kararla bu uygulamanın durdurulduğu ve tanıma sürecinin askıya alındığı ifade edildi. Söz konusu değişikliğin, 2023-2024 akademik döneminde mezun olanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin Faslı öğrenciyi etkilediği belirtiliyor.

Haberlere göre, Fas’ın daha önce bazı Kuzey Kıbrıs üniversitelerini belirli dönemlerde tanıdığı ancak daha sonra bu uygulamanın askıya alındığı iddia ediliyor. Bu değişikliğin ardından özellikle tıp, diş hekimliği, eczacılık, mühendislik ve mimarlık gibi bölümlerden mezun olan öğrencilerin denklik alamadığı bildirildi. Krizden etkilenen öğrencilerin önemli bir kısmının sağlık ve mühendislik alanlarında eğitim aldığı belirtiliyor.

“Adaletsizlik”

Rabat’ta, parlamentonun önünde protesto düzenleyen öğrenciler, üniversitelere kayıt yaptırmadan önce kendilerine denklik konusunda sorun yaşanmayacağı yönünde bilgi verildiğini, bu nedenle mağduriyet yaşadıklarını savundu.

Protestoda konuşan öğrenci temsilcilerinden Ashraf Khattab, alınan kararın “idari bir adaletsizlik” olduğunu ifade ederek, öğrencilerin devlet kurumları arasındaki koordinasyon eksikliğinden sorumlu tutulamayacağını söyledi. Khattab, Fas hükümetine sürecin yeniden değerlendirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi çağrısında bulundu. Öğrenciler ayrıca son aylarda çeşitli bakanlıklara, siyasi partilere ve parlamentoya başvurduklarını, ombudsmanlık kurumuna da resmi şikâyet dilekçeleri sunduklarını ancak herhangi bir somut sonuç alamadıklarını dile getirdi. Öğrenciler, bu süreçte defalarca görüşme talep etmelerine rağmen ilerleme sağlanamadığını da ifade etti. Faslı öğrenciler, diplomalarının tanınmaması nedeniyle kamu sektöründe iş bulamadıklarını, özel sektörde de çoğu işverenin denklik belgesi talep etmesi nedeniyle istihdam sürecinde ciddi zorluklar yaşadıklarını belirtti. Bazı öğrencilerin ise mesleklerini icra edebilmek için yeniden eğitim almak zorunda kaldığı ve bunun ciddi ekonomik kayıplara yol açtığı aktarıldı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita: Hukuken mümkün değil

Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ise yaptığı açıklamada, Fas’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaması nedeniyle bu bölgede verilen diplomaların denklik sürecinin hukuken mümkün olmadığını belirtti. Bourita, tanınmayan bir bölgedeki yükseköğretim kurumlarıyla doğrudan temas kurulmasının diplomatik açıdan sorun oluşturabileceğini ve bunun dolaylı tanıma anlamına gelebileceğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026, 10:02