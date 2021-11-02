Binlerce test yapıldı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 17 bin 163 yapılan test yapıldı, 80'i yerel 104 pozitif vakaya rastlandı; tedavisi tamamlanan 100 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 65 bin 948 test neticesinde 280 yeni vaka belirlendi. Her iki kesimde de can kaybı olmazken, güneyde vakalarda artış olduğu görüldü.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 23 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi. 80 kişinin ise yerel vaka olduğu kaydedildi.

Vakaların 30’u Lefkoşa, 21’i Girne, 20’si Gazimağusa, beşi İskele, üçü Güzelyurt ve biri de Lefke bölgesinden.

Bugüne kadar toplam 3 milyon 543 bin 215 test yapıldığı, 22 bin 614 vakaya rastlandığı ve 21 bin 299 vakanın iyileşip taburcu edildiği kaydedildi.

Tedavisi devam eden toplam bin 229 vaka olduğu, bunların 46’sının Pandemi Merkezinde, 1177’sinin Merkezi Karantinada ve 6’sının da yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Bugüne kadar kaybedilen toplam hasta sayısı ise 88.

Aşı ve bileklik



Ülke genelinde dün 1644 doz aşı yapıldığı da bildirildi.KKTC’de son 24 saat içerisinde 714 bileklik takılırken, 617 bilekliğin takibi sonlandırıldı.Güvende Kal uygulamasındaki genel tabloya göre, takip edilen toplam bileklik sayısı 6 bin 551, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı ise 75 bin 832.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 65 bin 948 test neticesinde 280 yeni vaka belirlendi.

Güneyde bugün can kaybı olmazken toplam vaka sayısı 124 bin 724’e yükseldi. Coronavirüs nedeniyle Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar 574 kişi hayatın kaybetti.

Hastanelerde tedavi gören 68 Covid-19 hastasından 25’inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.