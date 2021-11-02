Ehliyetine el konuldu

Gazimağusa’ya bağlı Vadili’de 3’ü ağır 6 kişinin yaralandığı trafik kazasına neden olan Cansu Asena Kurumanastırlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada 6 yaralıdan 3’ünün taburcu edildiği belirtildi. Tedavisi süren 3 yaralıdan birinin dalağının yırtıldığı, böbreğinin zarar gördüğü, diğerinin kalçasının kırıldığı ve son yaralının da beyin kanaması geçirdiği açıklandı. Mahkemede dava bitene kadar zanlının ehliyetine el konulduğu belirtildi.

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Yasin Kural, zanlı Cansu Asena Kurumanastırlı’nın, 29 Ekim 2021 tarihinde Vadili’de, Yiğitler Yol Kavşağı üzerinde, nefesinde 123 promil alkol tesiri altında bulunduğu esnada yönetiminde bulundurduğu ER 586 plakalı araç ile Yiğitler-Vadili yolundan tamamen kendi dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola çıkış yaptığını ve o esnada Vadili anayolunda doğu istikametinden batı istikametine doğru seyretmekte olan Bedri Kılıç’ın yönetimindeki BU 421 plakalı aracın sol orta yan kısmına ER 586 plakalı aracın ön kısmıyla çarparak ağır yaralanma ve hasarla neticelenen bir trafik kazası yaptığını açıkladı.

Kural, ER 586 plakalı araç sürücüsü zanlı Kurumanastırlı’nın ise 123 promil alkollü araç sürmek ve kaza yapmak suçlarından dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Üç yaralının durumu ağır



Üç yaralının taburcu edildiğini söyleyen polis memuru Yasin Kural, kazada ağır yaralanan BU 421 plakalı araç sürücüsü Bedri Kılıç’ın ise dalağında yırtılma ve sol böbreğinde hasar olduğunun tespit edildiğini söyledi.Kural, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Necla Çakmak’ın ise sol kalça kemiğinde parçalı kırıkların olduğunun tespit edildiğini ve cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiğini belirtti.Kural, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan Türkan Bayraktaroğlu’nun ise kazada başına aldığı darbeler neticesinde beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındığını, 30 Ekim 2021 tarihinde ise yoğun bakımdan çıkarılarak Beyin Cerrahi Servisi’ne alındığını ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.Zanlının ehliyetine 3 ay el konulduğunu belirten Kural, yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki etme olasılığının bulunmadığını ifade ederek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat ödemesi ve iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.