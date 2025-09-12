Bir daha yapma

Lefkoşa’da ehliyetsiz ve alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklanan S. D., dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının 3 haftada önce de alkollü araç kullanırken yakalandığını, ehliyetine el konulduğu açıklandı. Zanlı teminata bağlanırken, duruşmaya bakan yargıç tarafından bir daha suç işlememesi konusunda uyarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis, 11 Eylül 2025 tarihinde saat 00.25 sıralarında Sarayönü Caddesi üzerinde yapılan trafik kontrolü esnasında zanlının aracının durdurulduğunu ve alkol testi yapıldığını söyledi. Polis, yapılan ilk ölçümde zanlının nefesinde 192 miligram alkol tespit edildiğini söyledi. Polis, 10 dakika sonra yapılan ikinci ölçümde ise 175 miligram alkol çıktığını açıkladı.

Polis, ayrıca yapılan araştırmada zanlının 16 Ağustos 2025 tarihinde Girne’de alkollü araç kullanırken yakalandığını, 21 Ağustos’ta cezasını ödediğini, toplam 100 ceza puanı aldığı için de ehliyetine Kasım ayına kadar el konulduğunu söyledi. Polis, bu nedenle zanlının hem alkollü hem de ehliyetsiz araç kullanmış olduğuna dikkat çekti ve mahkemeden uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Duruşmaya bakan yargıç; teminat şartlarını açıklamadan önce zanlıya uyarılarda bulundu. Yargıç, “Üç hafta önce alkollü yakalandın, mahkeme isterse seni cezaevine gönderebilir ama sana bir şans daha verilecek. Ancak herhangi bir suçla mahkemeye gelirsen bu kez müsamaha gösterilmeyecek. Kıymetini bil” ifadelerini kullandı.

Yargıç; zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi.