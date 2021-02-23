Morale ihtiyaç var

Ömer KADİROĞLU

KKTC’de yerel Coronavirüs vakalarında görülen düşüşün ardından dünden itibaren 21 günlük sokağa çıkma yasağı yerini kademeli olarak açılmaya bıraktı.

Kısmi açılımla beraber uzun süredir sessiz olan Lefkoşa’da dün yine yoğunluk başladı.

Üç haftalık kapalılığın ardından hizmet vermeye başlayan bazı sektörler yeniden işe başlamanın mutluluğunu yaşarken, halkın desteğini beklediklerini ifade etti.

Diyalog’a konuşan esnaf, “Morale ihtiyacımız var” diyerek, indirimli satışların ilgi görmesini beklediklerini ifade etti.

Ne dediler…?

Göksel Macila

“Üç haftalık kapalılık sürecinin ardından büyük bir özlem ve heyecanla iş yerlerimizi açtık. Bu kapalılık sürecinde ekonomik yönden herkes etkilendi. Hayatımıza devam etmemiz ve nefes almamız gerekiyor. Önlemler artırılmış bir şekilde nefes alırsak başarılı olacağımızı düşünüyorum. Kapalılık sürecinde evimizde ailemizle zaman geçirip boş vakit geçirdik. Hayatımızı gözden geçirme ve ne için mücadele ettiğimizi görme fırsatı bulup kendimize dersler çıkardık. En çok da işimizi özlemiştik.”

Laden Fellahoğlu

“Uzun bir kapalılık sürecinin ardından gevşetilen yasaklar çerçevesinde heyecanla iş yerimizi açtık. Dükkânlarımızı açtık ancak bir ümitsizliğin içerisindeyiz. Kapalılık sürecinde günlerimizi kaygı içerisinde ve ailemizle vakit geçirerek değerlendirdik. Bu açılımla işlerimizin eskisi gibi olmayacağını düşünüyorum çünkü insanlarda hala bir korku vardır. İşlerimizi yoluna koyabilmek için daha fazla indirim yaparak müşterilere yardımcı olacak çalışmalar yapacağız.”

Özhan Güzeloğlu

“Üç haftanın ardından dükkânlarımızı korku içerisinde açtık. İlk dönemdeki kapanma daha istikrarlı olsaydı bu günleri yaşamayacaktık. Hükümetin aldığı yanlış kararlar nedeniyle kapanıp açılıyoruz. Benim borçlarım, elektrik giderim ve kira borcum vardır. Bir kapanma daha olursa ben kesinlikle battım demektir.”

Ahmet Sözen

“Dükkânlarımızı üç hafta sonra yeniden açtık. Umarım tekrar kapanma yaşanmaz. Yeniden işlerimizin başındayız ve insanlar da yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladı. Üç haftalık büyük bir kayıp vardır. Bu kayıpların giderilmesi için fırsatçılığı bırakmaları ve halkın alım gücüne göre fiyat düzenlemeleri yaparak kayıpları gidermek gerekiyor. Kapalılık sürecinde evimizde ailemizle vakit geçirdik. İnşallah yeni bir sayfa ile daha sağlıklı bir ortam sağlanır.”

Murat Sezer

“Uzun bir kapalılık süreci sonrasında dükkânlarımızı açtık ancak çok da ümitli değiliz. Uzun yıllardır restoran işletmeciliği yapıyorum ve hiçbir dönemde böylesi sıkıntı yaşamadık. Şu anda paket servis hizmeti veriyoruz. Bu süreçte yetkililerin esnafı unuttuğunu söylemek istiyorum. Biz devlete karşı olan bütün yükümlülüklerimizi yerine getirmiş olsak da devlet bu süreçte esnafın yüzüne bakmadı. Bir umutla dükkânlarımızı açtık ve üç haftalık kaybımızı toparlamak için daha sıkı bir şekilde çalışacağız. Umarım bundan sonra yeni bir kapanma olmaz ve sağlıklı bir şekilde işlerimize devam ederiz.”

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 11:32