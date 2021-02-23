Talat, dördüncü torununu kucağına aldı

Deneyimli siyasetçilerden, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, dördüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Oğlu Ongun Talat ile gelini İpek Talat’tan olma dördüncü torununu kucağına alan Mehmet Ali Talat, sevincini sosyal medyada paylaştı.

Torununu kucağına aldığı bir fotoğrafı paylaşan Talat, şunları ifade etti: “Dördüncü torunum Mehmet Ali’yi kucağıma almanın mutluluğunu yaşadım. İpek ve Ongun’a bize bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ederim. Doğumda emeği geçen Dr. Meryem Ustaoğlu ve ekibine, Dr. Dervişe Tunççevik ve Medical Port Tunççevik Hastanesi ve çalışanlarına teşekkürü bir borç bilirim.”

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 11:29