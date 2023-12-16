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Bir de kefil buldu

İşyerinden 83 parça eşya çalan Onur Kemer, 10 bin TL ödeyerek serbest kaldı

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Bir de kefil buldu
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da çalıştığı kafeteryada,  4 ile 12 Aralık tarihleri bardak, parfüm ve bayan çantası olmak üzere 83 tane eşya çalmakla suçlanan Onur Kemer, soruşturmasının tamamlanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. 
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 4 Aralık’ta çalışmaya başladığı Loof isimli kafeteryadan, 12 Aralık tarihine kadar cam ve plastik bardak, parfüm ve kadın çantası olmak üzere toplamda 83 parça eşya sirkat ettiğini anımsattı.
Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 1 kefilin, 200 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi. 

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