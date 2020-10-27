Bir çocuğu vardı

Hüseyin ÇİÇEK

Karma köy Pile’de yaşayan Bahar Tekünlü Gülkaya (45) dün hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi Gülkaya’nın, evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; genç kadın dün öğleden sonra evinde aniden fenalaştı. Ailenin 112 Acil Servis’ten yardım istemesi sonrasında eve giden sağlık ekipleri, Gülkaya’nın kalbinin durduğunu belirledi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Gülkaya tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Gülkaya’nın zamansız ölümü, başta ailesi olmak üzere tüm Pile’yi yasa boğdu.