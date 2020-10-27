Lefkoşa’ya bağlı Demirhan bölgesinde ihbar üzerine bir iş yerinde yapılan aramada bin 603 kilo kaçak et ele geçirildi. Ele geçirilen etlerin Güney Kıbrıs menşeli olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli tarafından yapılan kontrolde, Y.Y.’ye (E-43) ait iş yerinde, buzdolabı içerisinde Güney Kıbrıs menşeli yaklaşık bin 360 kg ağırlığında dana, 181 kg kuzu eti ve 62 kg yağ bulundu. İhbar üzerine dün saat 13.30 sıralarında ele geçirilen kaçak etle ilgili zanlı tutuklandı, söz konusu iş yeri ise Belediye tarafından mühürlendi, bulunan etler müsadere edilmek üzere alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.