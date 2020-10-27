15 bin lira nakit ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de askeri yasak bölge içerisinde olduğu bir esnada şüpheli görülerek gözaltına alınan ve yapılan aramada pantolonunun cebinde 28 gram uyuşturucu ile bıçak bulunan Kemal Ulutaş hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı uyuşturucu maddeyi 2020 yılı Ekim ayı içerisinde bir şahıstan 30 gramını bin 500 liraya aldığını öne sürerken, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek, teminat talep edildi. Zanlı 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması,15 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile serbest bırakıldı.

Bin 500 liraya 30 gram aldı

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Kemal Ulutaş’ın 18 Ekim 2020 tarihinde saat 22.00 sıralarında Alayköy’de birinci derecede askeri yasak bölge içerisinde olduğu bir esnada askeri personel tarafından şüpheli vaziyette tespit edildiğini söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının üzerinde arama yapıldığını, uyuşturucu madde bulunması üzerine narkotik ekiplerine haber verildiğini belirtti. Polis, olay mahalline giden narkotik ekiplerinin zanlının üzerinde arama yaptığını, 28 gram hintkeneviri ve avcı bıçağı bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bir şahıstan bin 500 TL karşılığında 30 gram olarak aldığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.