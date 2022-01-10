Suçunu itiraf etti

Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde hareket halindeki aracı durdurarak arama yapan narkotik ekipleri, 5 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis, uyuşturucu maddeyi tasarruf eden 37 yaşındaki S.Y.’yi (K) gözaltına aldı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının suçunu itiraf ettiği, uyuşturucu maddeyi kendisine veren şahsın ismini açıkladığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, 8 Ocak 2022 tarihinde saat 14.45 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerindeki Erülkü Çemberi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından, zanlının kullanımında bulunan ZRS 106 plakalı araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 5 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.



Polis, zanlının gönüllü ifade verip uyuşturucuyu almış olduğu kişiyi itiraf ettiğini açıkladı.Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, ifadesinin araştırılacağını, ayrıca aranan bir şahıs olduğunu ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.