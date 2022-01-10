Üç gün tutuklu

Lefkoşa’da Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Polonya uyruklu kadının yanağını sıkmaya çalıştığı gerekçesiyle cinsel istismarla suçlanan gümrük memuru O.H.E. şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı hakkında cinsel saldırı suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının, 30 yaşındaki genç kadını kapıdan giriş yaptıktan sonra takip ettiği, araç park yerinde cep telefonunun numarasını istediği, ayrıca yanağını sıkmaya çalıştığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının 7 Ocak 2022 tarihinde saat 16.47 sıralarında Ledra Palace Kara Sınır Kapısı’ndan, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan 30 yaşındaki kadını araç park yerine kadar yaya olarak takip ettiğini söyledi. Polis memuru, ZSR 265 plakalı araç içerisinde oturmakta olan A.H.N.’ye “mesai saatlerinde buradayım hafta sonları çalışmam” diyen zanlının daha sonra genç kadının cep telefonu numarasını istediğini, ayrıca yanağını sıkmaya çalışmak suretiyle cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini ifade etti. Polis, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.



Polis memuru, soruşturma kapsamında şikayetçi kadının takip edildiği yol güzergahındaki kamera kayıtlarının alınarak incelemeye başladıklarını açıkladı. Polis, soruşturma aşamasında zanlının lehine ve aleyhine olan tüm hususların araştırılacağını, verdiği ifadenin incelendiğini belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.