Bir kişi aranıyor

Güzelyurt’a bağlı Güneşköy’de şüphe üzerine park halindeki araçta arama yapan polis, 20 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis, araçta bulunan Yavuz Doğan ve Veysel Gültekin’i gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Zanlılar soruşturma aşamasında tutuklu kalmaları talebiyle dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlılara uyuşturucu temin eden şahsın arandığı belirtildi.

Mahkemede zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 10 Nisan 2021 tarihinde, saat 17.30 sıralarında Güneşköy Su Tesislerinin Kuzey Doğusunda park halindeki araçta arama yapıldığını söyledi.



Polis memuru, yapılan aramada 20 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan pet şişe bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.Araçta bulunan Yavuz Doğan ve Veysel Gültekin’in gözaltına alındığını kaydeden polis, her ikisinin de ifade verdiğini belirtti.Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, zanlıların ifadelerinde söylediklerinin araştırılacağını, ayrıca uyuşturucu maddeyi temin eden bir şahsın arandığını belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.