Coronavirüs salgını nedeniyle turizm sektörünün darbe aldığı Malta'da hükümet turistleri çekmek için teşvik kampanyası hazırladı.

Turizm sektörünün ulusal ekonominin yüzde 27’sini oluşturduğu Malta’da, bu yaz rezervasyon yaptıran ve en az üç gün kalacak olan ilk 35 bin kişiye 200 Euro verileceği açıklandı. Hükümetin program için 3,5 milyon Euro bütçe ayırdığı duyuruldu.

Kampanya içeriği

Malta hükümeti tarafından açıklanan turizm teşvik programına göre, söz konusu ödemeyi yerel otellerde rezervasyon yaptıran turistler alabilecek.

Turizm teşvik programına göre;



-Beş yıldızlı bir otelde kalmaya karar veren ziyaretçiler, Malta Turizm Otoritesi’nden 200 Euro alacak,-Benzer şekilde, dört yıldızlı bir otel seçenlere 150 Euro,-Üç yıldızlı otel rezervasyonu yaptıranlara ise 100 Euro ödenecek,-Malta'nın küçük Gozo adasındaki otellerle yapılan rezervasyonlarda ise sübvansiyon yüzde 10 daha yüksek olacak.

Yüzde 80 azaldı

Malta Turizm Bakanı Clayton Bartolo, "Plan, uluslararası turizm yeniden başlarken Malta'daki otelleri rekabetçi bir konuma getirmeyi hedefliyor" dedi. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin verilerine göre, 2019'da 2.7 milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Malta’da, salgının başlangıcından bu yana ziyaretçi sayısı yüzde 80 azaldı.