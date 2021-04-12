İkisi de dere yatağına düştü

Onur ULAĞ

Lefkoşa’da yoldan çıkan Van, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen her iki araç dere yatağına düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.



Polisten verilen bilgiye göre; Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde önceki gün saat 17.30 sıralarında yönetimindeki RHA 4073 plakalı araçla seyreden Akın Apaydınlı (E-53), Alpet trafik ışıkları olarak bilinen bölgeyi geçtikten sonra direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı. Yoldan çıkan araç banket içerisinde park halinde bulunan PJ 860 plakalı araca çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araçta dere yatağına düştü. Kazada herhangi bir yaralanma olmaması sevindirirken polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.