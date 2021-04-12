13 paket uyuşturucu, 4 tutuklu

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da şüpheli görülen İrfan Çil, Kemal Kurt ve Mustafa Hoca'nın içerisinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada satışa hazır 13 paket uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklanan 3 zanlı, uyuşturucuyu kendilerine Murat Özbermek'in verdiğini itiraf etti. Polis, Murat Özbermek'i de gözaltına alırken, dört zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Murat Özbermek'in 14 paket uyuşturucuyu bin 400 liraya sattığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Nisan 2021 tarihinde, saat 19.25 sıralarında Demirhan’da şüpheli hareketler sergileyen İrfan Çil, Kemal Kurt ve Mustafa Hoca'nın içerisinde bulunduğu araçta arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada satışa hazır 13 paket halinde 6 gram sentetik cannabinoid türü madde bulunduğunu belirtti.



Polis, gözaltına alınan zanlılardan İrfan Çil'in uyuşturucuyu 14 paket şeklinde bin 400 TL karşılığında Gazimağusa'da Murat Özbermek'ten aldığını itiraf ettiğini açıkladı.Murat Özbermek'in Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 460 TL'nin emare olarak alındığını bildirdi.Polis memuru, diğer zanlıların ise suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini,zanlı Çil’in verdiği ifadenin araştırılacağını, ayrıca incelenecek kamera görüntüsü olduğunu belirten polis, 3 gün süre istedi.Mahkeme talebi kabul etti.