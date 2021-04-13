Hükümet uyarıldı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün 12.30’da Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak, 8 Nisan’da yapılamayan güncel konuşmalara yer verildi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit konuşmasında hafta sonu yapılan parti içi seçimlere işaret ederek, “Belki artık seçimleri ve kendi aralarındaki tartışmalar geri kalmıştır da toplum sorunlarıyla ilgilenebilirler” dedi.

Özyiğit, eğer 20’sine kadar seçim tarihi belirlenmezse ara seçim için ‘start verileceğini’ dile getirdi.

Cemal Özyiğit, vaka sayılarının artış göstermesinden dolayı internet kafelerinin kapatıldığını ve PCR testleri konusunda sıkılaşmaya gidildiğini ancak ev karantinasının denetim açısından halkta endişe yarattığını söyledi. Özyiğit, YDP kurultayında yaşananların da bu endişeleri doğrular nitelikte olduğunu kaydetti.

Etkin denetim olmazsa yeniden kapanmanın kaçınılmaz olduğunu savunan Özyiğit, “Aşılar nerede” diye sordu.

Hükümetin sendikalarla bir türlü diyalog kuramadığına değinen Özyiğit, bunun sonucunda da sendikaların eyleme gittiğini ifade etti.

Cenevre görüşmelerine çok kısa süre kaldığını kaydeden Özyiğit, hiç olmadığı kadar fazla temaslarda İngilizlerle AB yetkililerinin görüşmelerine işaret ederek, “Kıbrıs sorunuyla ilgili biz ne yapıyoruz” diye sordu ve Cumhurbaşkanlığını eleştirilerde bulundu.

Erhürman: Eski tez yeni oldu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın BM üst düzey yetkilisi Jane Holl Lute ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada yer verdiği “50 seneden sonra ilk kez yeni bir şey söylemeye gidiyoruz” ifadesine değinerek, “eski bir tezin yeni bir şey olarak adlandırıldığı” iddiasında bulundu.

Açıklamanın devamına da işaret eden Erhürman, “Federasyonun eşit egemen iki devleti içermeyeceği sanki şimdi ortaya çıkmış gibi açıklamalar yapılması inanılır gibi değil” dedi.

Cenevre’de Kıbrıs Türk tarafına “söyledikleriniz BM Güvenlik Konseyi kararlarının dışındadır” deneceğini iddia eden Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının böylece çözüm istemeyen taraf olmaktan çıkıp, çözüm isteyen taraf olarak görülmeye başlanacağını dile getirdi.

Hayat pahalılığıyla ilgili çıkarılan yasa gücündeki kararnameye de değinen Erhürman, bunun yasa dışı olduğu bilindiği için yasa tasarısı hazırlandığına işaret ederek, “Yasa dışı olduğu bilindiği halde neden bu yapıldı” sorusunu sordu.

Meclis erken seçim kararı almazsa Haziran’da bir vekil için ara seçim yapılmak durumunda kalınacağını dile getiren Erhürman, bir hafta içinde bir şey yapılmazsa maliyeti 10 milyon TL olacak bu durumun ortaya çıkacağını söyledi.

“Kıbrıs’ın Kuzeyinde bildiğimiz dünyanın sonuna geldik” diyen Erhürman, istikrar sağlanması, Türkiye’yle mali ilişkilerin doğru zemine oturtulması ve Kıbrıs Türk halkının sürdürülebilir bir yapıya getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu: Şu an aşı yok

Eğitim konusunun gündeme gelmesiyle kürsüye çıkan Olgun Amcaoğlu, aşının gelmesi için yapılan çalışmaları aşama aşama paylaştıklarını ifade ederek, Üst Komite’nin kararına uyarak 12. sınıfları eğitime davet ettiklerini ancak eylem kararı alındığını belirtti.

Aşılanmadan okullara gidilmemesi gerektiğini hala savunduklarını ancak ortada şu an aşı olmadığını kaydeden Amcaoğlu son sınıfların mezuniyeti de ortadayken bu eylem ısrarın neden olduğunu sordu.

12’nci sınıflar okula gitmiş olsaydı rakamlar 3 basamaklı olacaktı gibi açıklamalar yapıldığını bu açıklamanın hangi bilimsel dayanağa göre yapıldığı sorulduğunda cevap alınamadığını dile getiren Amcaoğlu “Ülkede aşı var da biz mi yapmadık?” diye sordu.

Oğuz: Bazı tedbirler alındı

Kürsüye çıkan Maliye Bakanı Dursun Oğuz da bütçe konusunda bilgi verdi. Kamu çalışanlarının maaşlarına göz diken bir duruşları olmadığını anlatan Oğuz, kamu giderleri açısından bazı tedbirleri almak durumunda kaldıklarını anlattı.

Eylemcilerin açıklamalarına değinen Oğuz, bu aydan itibaren ilgili tutarın maaşlara yansıtılmaya başlayacağını anlattı, temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfır olduğunu dile getirdi.

Oğuz eylemcilerle yaptıkları görüşmede, bu zor şartlarda, devletin gelir getirici dairelerinde grev yapılırsa bütçenin zafiyete uğrayacağını söylediğini kaydetti.

Topladıkları paralarla ödemeleri yaptıklarını dile getiren Oğuz, grev için “Hak mıdır? Haktır” dedi. Oğuz, ancak eğer gelir getirici dairelerde grev olması halinde bütçenin gelirlerinin daha da fazla zarar göreceğini anlattı.

Saner: Komitenin kararı beklenecek

Daha sonra Başbakan Ersan Saner kürsüye çıktı. Geçiş kapılarının açılmasıyla ilgili en büyük sıkıntının Güney Kıbrıs’taki vaka sayıları olduğunu ifade eden Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararına göre hareket edeceklerini belirtti.

Ekonomiye fayda olacağının doğru olduğunu belirten Saner, ancak Sağlık Üst Komitesi’nin kararına göre hareket edileceğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre görüşmesi öncesi Meclis’e gelerek bilgi vermesinin kendilerinin de isteği olduğunu anlatan Saner, bu toplantıda karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılabileceğini dile getirdi.

Özersay: Seçim tarihi için adım atılmalı

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, seçim tarihi için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti. Partilerin seçim için farklı tarihler öne sürdüğünü ancak uzlaşının mümkün olduğunu söyleyen Özersay, herkesin ara seçimin fayda değil israf yaratacağı konusunda görüş birliğinde olduğunu anlattı.

Hükümetin Ekimde seçim yapılması üzerine kurulmuş bir hükümet olduğuna işaret eden Özersay, “Gelin bir tarihte uzlaşalım ki bu ara seçim konusu da gündemden kalksın” dedi.

Şahiner: Uyarıların doğruluğu ortaya çıktı

CTP Milletvekili Salahi Şahiner Kıb-Tek konusunda yaptıkları uyarıların doğruluğunun ortaya çıktığını savundu. Şahiner, önümüzde sıkıntılı bir süreç olduğunu kaydetti.

Profesyonelce hazırlanan idari ve teknik şartnamede “yolsuzluklarla savaş” diyerek değişiklikler yapıldığını savunan Şahiner, yakıt güvenliği için gereken şartname, opsiyon belgesi, kira belgesi gibi belgelerin ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Gelinen noktada ihale kutusundan çıkan tekliflerle ilgili medyada yer alan haberlere atıfta bulunan ve buna göre evrak sahteciliğine varan noktaya gelindiğini söyleyen Şahiner, “Organize bir işi andırıyor” dedi.

TPİC alımı konusunda, kaç para ödeneceğinin sorgulanması gerektiğini dile getiren Şahiner, bunun ihaleyi bloke için uydurulmuş bir plan olduğu iddiaları da olduğunu ifade etti.

Şahali: Hellim önemli bir gelişme



Ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı. Hellim’in Kıbrıslı Türklere ve Kıbrıslı Rumlara ait menşe sertifikasını dünden itibaren aldığını kaydeden Şahali, bunun son derece önemli bir gelişme olduğunu belirtti.Şahali bu konuda bazı çekinceler ifade edildiğini ancak hellimi hellim gibi üretmeye niyetli olanların bunu sevinçle karşıladığını anlattı.TÜK’ün uzun süredir bir özel bankanın tahsilatçısı durumunda olduğunu savunan Şahali, kurumun uzun süredir batık durumda olduğunu iddia etti.“Ama yaşatılması lazım” diyen Şahali, kurumun günlük arpayı ithal edip satabilecek bir duruma düşürüldüğünü dile getirdi.Maaş ödeyemeyen bir TÜK’le karşı karşıya olunduğunu anlatan Şahali, TÜK olmazsa ülkede hayvancılığın yapılamayacağı bir noktaya gelinebileceğini belirtti.Süt üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara işaret eden Şahali, süt krizinin tedbir alınmazsa daha da artacağını, hayvancılığın “kumar oynamaya” benzer bir hale geleceğini söyledi.



Çavuşoğlu: Hellimin tescilini selamlayan…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis Genel Kurulu’nda kendisine yöneltilen soruları cevaben yaptığı konuşmada, hellim tescili konusunda dünyaya uyumlu olmak bakımından yapılması gereken çok şey olduğunu kaydetti.

Hellimin tescilini selamlayan, ancak bunun “her şeyin olduğu bitti” anlamına gelmediğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, tescille ilgili konan bazı maddelerin siyasi zeminle ilgili olduğunu, ancak sorunların birlikte çözümlenebileceğini kaydetti.

Maliyetler ve girdilerin de gündeme geldiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, TÜK’ün kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını hükümetlerden aldığı talimatlarla yerine getirdiğini, TÜK’ün yılda 15 ve 18 milyon faiz gideri olduğunu, dolayısıyla ne satıp, ne kazanacağını sordu.

TÜK’ün kurtarılması ile ilgili yaptığı bir takım çalışmalar olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, TÜK’ün en ekonomik yerden değil de, bulabildiği yerden borçlanarak finansal ihtiyaçlarını karşıladığını, TÜK’ün kayıp ve kaçaklarının denetlenemediğini aktardı.

2008 yılında alınan arpa parasına da değinen Bakan Çavuşoğlu, bu borçların TC tarafından ödendiğini ve silindiğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, sütü değerlendirmek amacıyla çalışmaların devam ettiğini, dünyadan kopuk olarak gelinen noktanın iyileştirilmesi ve dünyayla uyumlu hale getirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Atakan’dan Canaltay’a teşekkür

HP Milletvekili Tolga Atakan, Ulaştırma alanında yarım bırakılan çalışmalar hakkında konuşma yaptı.

Trafikte yaşanan sıkıntılara değinerek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın geçtiğimiz günlerde alkollü bir sürücünün karıştığı trafik kazası sonrasında, ehliyetini iptal ettirmesini takdirle karşıladığını belirterek, Canaltay’a teşekkür etti.

Trafik konusunda yasal düzenlemeler yapılması gerekliliğine işaret eden Atakan, ülkenin araç muayene sisteminin de çağdaş bir yapıya kavuşturulması gerektiğine değindi.

Atakan, araç muayene sisteminin Polis Genel Müdürlüğü uhdesinden çıkarılması gerektiğini, bu konuda kendi bakanlığı döneminde bir takım adımlar atıldığını, bunun bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

İncirli: Hem sağlık hem ekonomi korunmalı

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “pandeminde hem sağlığı, hem de ekonomiyi korumak gerekir” konulu konuşmasında, Genel Kurul’da hükümetten sadece Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bulunmasını eleştirerek, bunun bu ülke için bir ayıp olduğunu savundu.

“Bir hükümet düşünün ki meclise uğramayı düşünmüyor” diyen İncirli, hükümetin muhalefetin sorularını cevaplama yeteneği ve bilgisinde olmadığını ileri sürdü.

Hekimlerin 5 Nisan’dan beri yaptığı eylemlere değinen İncirli, hekimlerin Sağlık Bakanlığı ile diyalog kuramadıkları gerekçesiyle eylem yaptıklarını, Sağlık Bakanlığı’nın buna kayıtsız kalmasına ise bir türlü anlam veremediğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nı sendikayla diyalog kurmaya çağıran İncirli, sorunların üstünü örtmekle, sorunların üstesinde gelinemeyeceğini söyledi.

“Bu vurdumduymazlıkla pandemi yönetilemez” diyen İncirli, 8 aydır sağlık çalışanlarının ek mesailerinin ödenmediğini, bu insanların gecelerini gündüzlerine kattıklarını, insanlar ölmesin diye tutulan nöbetlerin karşılığının ödenmediğini vurguladı.

Toros: İstikrarsızlık yatırımcıyı korkutuyor

CTP Milletvekili Fikri Toros da, kayıt dışılık ile ilgili yaptığı konuşmada, ülkede işsizlik oranın arttığına işaret ederek, ekonomide ciddi daralma ve bütçe açıkları yaşandığını kaydetti.

Siyasi istikrarsızlığın, yatırımcıları korkuttuğuna dikkat çeken Toros, ekonominin büyümesinde istikrarlı bir siyasi yapının önemine değindi.

Ülkede yabancı sermaye desteğine ihtiyaç olduğuna işaret eden Toros, siyasi istikrarsızlık ve otorite boşluğun sonuçlarından birinin de kayıt dışı ekonomi olduğunu söyledi.

Toros, “ülkede İstikrar kalkınmayı, demokrasi de kalkınmayı sağlayacaktır” dedi.

Ertuğruloğlu, eleştirileri yanıtladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da eleştirilere cevaben yaptığı konuşmada, “Ne siz bizi, ne de biz sizi ikna edebileceğiz, keşke şimdi değil, keşke yıllar öncesinde Kıbrıs konusunun partiler üstü bir hale getirilmesi başarısını yakalayabilseydik” dedi.

“Bizim talep ettiğimiz en doğal hakkımızdır, bir anlaşmaya gidilecekse bu devletin varlığı ile gidilmesi noktasındadır” diyen Ertuğruloğlu, bir imza atılacaksa, imza yerinde Kıbrıs Türk toplumu adına yazmaması gerektiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, Rumların hak etmedikleri “Kıbrıs Cumhuriyeti” sıfatını kullanmaları, haksız AB üyeliği, Kıbrıs Türklerine haksız izolasyon kullanmaları gerçeklerinin asıl Kıbrıs sorunu olduğunu, kendilerinin ise bunların yapılmasını kabul etmediklerini söyledi.

Sözde toplumlararası görüşmeler denilerek, Kıbrıs Türkünü uyutarak 50 küsur sene görüşmeler yapıldığını, asılında federasyon görüşülür gibi yapılarak, hiç görüşülmediğini vurgulayan Bakan Ertuğruloğlu, “Dolayısıyla birbirimizi kırmanın, hırpalamanın hiçbir anlamı yoktur” dedi.