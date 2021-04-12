Uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Suna ERDEN

Girne'de alınan bir ihbar üzerine yabancı uyruklu 5 kişinin içerisinde bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş 9 gram uyuşturucu bulundu. Sürücü Obert Jabulani Jumburu ile araçta yolcu olarak bulunan Folusho David Adewale, Chidumebi Precious Okeke, Victor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praises Ehindero suçüstü yakalandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



Duruşmada operasyonun Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.Soruşturmayı yürüten polis memuru Ahmet Bayram, Girne’de Çakıllar Sokak üzerinde şüpheli olarak görülen ZPE 560 plakalı araç içerisinde yapılan aramada el çantası içerisinde foil kağıtlarına sarılı 9 ayrı paket halinde 9 gram hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, sürücü Obert Jabulani Jumburu ile araçta yolcu olarak bulunan Folusho David Adewale, Chidumebi Precious Okeke, Victor Efeoghene Kokoruwe ve Oladele Praises Ehindero’nun gözaltına alındığını açıkladı.Polis zanlıların suçüstü tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını, ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün tutukluluk talep etti.Mahkeme, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.