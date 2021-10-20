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Bir kişi aranıyor

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Çalıştığı casinoda bir milyon 750 bin liralık vurgun yaptığı iddia edilen Turgut Katırcı’nın  suç ortaklarından Arda Genç de yakalandı

Bir kişi aranıyor
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Suna ERDEN
Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasiyer olarak çalıştığı dönemde suç ortaklarıyla bir olup bir milyon 750 bin lira çaldığı öne sürülen Turgut Katırcı’nın ardından suçta rolü olduğu iddia edilen Arda genç de tutuklandı. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.  

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Soruşturmayı yapan polis,  Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasiyer olarak çalışan Turgut Katırcı’nın 2021 yılı Mayıs-Ekim ayları arasında, slot makinesi oyun sisteminde bulduğu bir açığı kullanarak, suç ortakları M.S. ve Arda Genç’in müşteri oyun kartına yükleme yaparak, toplam bir milyon 750 bin TL çaldığını söyledi. Polis, Katırcı’nın ifade vererek, suçunu kabul ettiğini açıkladı. Zanlının suç ortaklarından Arda Genç’in tespit edilerek yakalandığını ifade eden polis, M.S. isimli şahsın ise helan bulunamadığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini ifade ederek, 75 gün süreyle cezaevine gönderilmelerini talep etti.
Mahkeme her iki zanlıyı da 70 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi. 

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