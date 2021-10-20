Ricky yakaladı

Üzerinde uyuşturucu maddeyle Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yapan Mehmet Ali Sümbül narkotik detektör köpeği Ricky sayesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.Soruşturmayı yapan polis, 18 Ekim 2021 tarihinde saat 22.30 sıralarında Ercan Havaalanında KKTC'ye giriş yapmak isteyen Mehmet Ali Sümbül’e narkotik detektör köpeği Ricky’nin tepki verdiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini belirten polis, emarelerin analiz sonucunun beklendiğini söyleyerek, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. Mahkeme talebi kabul etti.