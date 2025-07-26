Bir kişi tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 14 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirdi; mesele kapsamında Tolga Şifa isimli zanlıyı gözaltına aldı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Buse Sennaroğlu; 24 Temmuz saat 09.00 sıralarında, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve evine baskın yaptıklarını söyledi. Polis; zanlının yatak odasında, çekmece içerisindeki cüzdanında, 14 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt ele geçirdiklerini açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.