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Bir kişi tutuklu

İhbarla harekete geçen Narkotik, 14 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirdi

Bir kişi tutuklu
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Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da, bir eve baskın yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 14 adet uyuşturuculu kağıt ele geçirdi; mesele kapsamında Tolga Şifa isimli zanlıyı gözaltına aldı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Buse Sennaroğlu; 24 Temmuz saat 09.00 sıralarında, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve evine baskın yaptıklarını söyledi. Polis; zanlının yatak odasında, çekmece içerisindeki cüzdanında, 14 adet sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt ele geçirdiklerini açıkladı.
Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme; zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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