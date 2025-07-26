‘Şartlı tahliye’ isteniyor

Kuzey Kıbrıs’taki Rum mülkleri üzerinde inşaat yaparak yabancılara satmakla suçlanan Simon Aykut’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek şartlı tahliye talebinin pazartesi günü karara bağlanacağı bildirildi.

Politis gazetesi; İsrail asıllı Türk işadamı Simon Aykut’un Güney Kıbrıs’taki yargılanma sürecinin devam ettiğini; Aykut’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek şartlı tahliyesini istediğini yazdı.

Gazete “Prostatı İçin İsrail’e Gitmek İstiyor” başlığı altında verdiği haberinde, Aykut’un avukatı Chris Triandafilidis’in Rum mahkemesine sunduğu talebinde, Aykut’un prostat kanseri olma ihtimalinden söz ederek, Aykut’a kesin teşhis konabilmesi için gerekli olan robotla tanı uygulamasının Güney Kıbrıs’ta olmadığını öne sürdüğünü yazdı.

Mahkemenin belirleyeceği her türlü koşulla serbest bırakılması talebini dile getiren Triandafilidis, Aykut için zamanın çok az olduğu iddiasında bulundu.

Gazete, iddia makamı Anfreas Aristidis’in ise bu argümanları kabul etmeyerek, robotik uygulamadan çok daha iyi olan “MRI Fusion” uygulamasının Güney Kıbrıs’ta mevcut olduğunu savundu.

