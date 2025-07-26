Hızlı müdahale edildi

Esentepe-Karaağaç bölgesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Cennet Vadisi mevkisinde yüksek gerilim hatlarının ağaçlara temas etmesi sonucu saat 14.20’de çıkan yangın saat 15.00 sıralarında söndürüldü.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; yangına Orman Dairesi’ne bağlı ekiplerin yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerler, İtfaiye ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na bağlı ekipler, Çatalköy-Esentpe Belediyesi ve bölge halkı tarafından müdahale edildi. Bölge halkının 29 araçla alevlerle mücadele ettiği belirtildi.

Ekiplerin özverili ve etkin çalışmaları sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 12 dönümlük bir alanın zarar gördüğü yangında; 80 çam ağacı, 53 harnup ve 10 zeytin ağacı tahrip oldu.

Orman Dairesi; yangına zamanında ve etkili biçimde müdahale eden tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve katkı sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yangınla ilgili açıklama yaparak, “Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde çok dikkatli olmalı; yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durmalıyız. Yanan her bir ağaç büyük bir servetin heba olmasıdır” dedi.



