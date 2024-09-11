Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke İlçesinin düzenlediği mazbata törenine katılan Başbakan Ünal Üstel partililer tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Mazbata töreninde konuşan Başbakan Üstel, Lefke ilçesine ve halkına teşekkür ederken, hizmetlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi. Üstel, “İstikrarla yola devam” ifadesini kullandı.

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey ile Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Uluhan ise Lefke ilçesinin, 13 köy gençlik kolları başkanı ile yaptıkları istişare sonrasında Ünal Üstel’e tam destek vereceklerini vurguladı.

Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil de yaptığı konuşmada, Lefke ilçesinin 50 yıl sonra sağlık hizmetini, mahkemesini ve diğer yatırımları Başbakan Ünal Üstel zamanında gördüğünü belirtti.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoglu ise Lefke ilçesine istikrar için yola devam kararları için bölgedeki partililere teşekkür etti.

Muhtarlar Birliği'ni ziyaret etti

Bu arada Üstel dün sabah saatlerinde Muhtarlar Birliği'ni ziyaret ederek, birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Üstel'e ziyaretinde İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel bölgelerde, köylerde vatandaşa dokunanın, onları dinleyenin muhtarlar olduğunu ifade etti ve "Muhtarlarımız bizim kıymetlimiz, vazgeçilmezimizdir. 2012'ye kadar muhtarların aldığı bir katkı yokken, onların kıymetini bilerek yine UBP hükümeti döneminde ilk katkı merhum eski başbakanımız İrsen Küçük döneminde verilmişti. Bizler de muhtarlarımızı nasıl daha iyi bir konuma getirebiliriz, nasıl daha işlevsel hale getirebiliriz diye çok çalıştık" diye konuştu.

"İstikrar" vurgusu yapan Üstel, bunun gücüyle mecliste ve hükümette çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Önemli bir adımın daha müjdesini veren Üstel, 110 muhtar için belirlenen yerlerde prefabrik ofisler yapılacağını açıkladı.

Darbaz: Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz, tüm muhtarları temsilen yaptığı konuşmada, Üstel'in bugüne kadar neye ihtiyaçları olduysa çözüm bulduğunu kaydetti ve "Bizi hiçbir zaman geri çevirmediniz. Muhtarlar Yasası olmak üzere yıllardır en büyük eksiğimiz olan binalar için adım atıldı. Daha da önemlisi devletten aldığımız yüzde 75 katkı, yüzde 95'e çıkarılmıştır. Bizler 242 muhtar olarak size minnettarız" dedi.

