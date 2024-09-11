TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Avrupa Birliği'nden (AB) Kıbrıs'ta iki devletli çözümü kabullenmesini istedi.

Akar, önceki akşam AB Dönem Başkanlığını yürüten Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) ve Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (OGSP) Parlamentolararası Konferansı’na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, halihazırda pek çok zorluğa, çatışmaya ve savaşa tanık olunduğunu belirten Akar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş ve İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü katliamın bu gelişmelerin en önemlileri arasında yer aldığını ifade etti.

Akar, "AB, savunma harcamalarını arttırmaya ve Türkiye de dahil olmak üzere mevcut potansiyelleri kullanarak tüm müttefikleriyle işbirliği yapmaya hazırlıklı olmalıdır. Kıbrıs meselesi ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinden Türkiye'ye yöneltilen iddialar, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde tamamen temelsizdir." şeklinde konuştu.

"Bu adada iki devlet bulunmalı"

Kıbrıs Rum tarafının 2004 yılında Ada'da çözümü sürekli olarak engellediğini hatırlatan Akar, "2017 yılında Crans-Montana'da masadan kalkarak aynı şeyi bir kez daha yaptığını sizlere hatırlatmak isterim. Ada'da iki halk olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu adada iki devlet bulunmalı ve ilgili çözüm ancak egemenlik, eşitlik ve eşit uluslararası statü ilkelerine dayanmalıdır." dedi.

Akar, Türkiye'nin prensip olarak sadece Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını uyguladığını, tek taraflı yaptırımlara katılmadığını kaydederek, bununla birlikte Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlal edilmemesi için de gerekli tüm tedbirleri aldığını dile getirdi.

Akar, konuşmasında son olarak Yunan parlamenterlerin açıklamalarına tepki göstererek, "Yunanlı meslektaşlarımızın asılsız iddialarına cevaben, Kıbrıs Barış Harekatı 1974 yılında Yunan cuntasının etnik temizlik ve katliamını durdurmak için gerçekleştirilmiştir. Bugün Ada'daki Türk kuvvetleri 1974'ten bu yana barış ve istikrarın tek unsurudur." dedi.

