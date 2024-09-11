Kıbrıs’taki  durumu anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyeleri tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Açıklamaya göre, bir saat süren toplantıya Lord Hussain, Barones Sarah Ludford, Lord Kamall, Milletvekili Nesil Çalışkan ve Milletvekili Tahir Ali katıldı. Toplantıda, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, İngiltere’de milletvekili seçilen ilk Kıbrıslı Türk kadın olması dolayısıyla Nesil Çalışkan'ı kutlayıp, başarılar diledi. Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyelerine, birçok uluslararası platformda sesini dahi duyurmaktan mahrum bırakılan Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu durumu ve adaletsizliği ortaya koyan lobi faaliyetleri nedeniyle teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güney kıyılarına 40 mil, Yunanistan ile yaklaşık 700 mil mesafede yer alarak jeostratejik bir öneme sahip olduğunu da belirtti.

Kıbrıs Türk halkının yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik temelinde federal bir çözüme ulaşmak için uğraş verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar Rum eski Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis'in, en az 15 çözüm planını reddeden tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğunu açıkça belirttiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna, Gazze ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmelere de değinerek şunları söyledi:

“Savaş ve çatışmalar maalesef dünyanın başka yerlerinde devam ediyor. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin Kıbrıs için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kıbrıs Türk halkı, güvenliği ve varlığı olarak gördüğü Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılmasını asla kabul etmeyecektir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'nin garantör güç olarak Kıbrıs'ta iki tarafa da eşit muamele etmesinin öneminin altını çizerek, “Yeni seçilen İşçi Partisi Hükümeti, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonlara ve doğrudan uçuşlar ile doğrudan ticareti mümkün kılarak bu haksız kısıtlamalara son verme ihtiyacına yeni bir bakış açısı getirebilir” diye konuştu.

Hussain: Kendi kaderini tayin etme hakkı..

Toplantıda konuşan Lord Hussain, kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere Kıbrıs Türk halkının haklarının sıkı bir destekçisi olduğunu belirtti.

Ludford: İzolasyon sona ermeli

Barones Sarah Ludford ise, Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu dönemde Ercan Havalimanı üzerinden Ada'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve izolasyonun etkilerini bizzat gördüğünü ifade etti. Ludford, izolasyonun sona erdirilmesi ve Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşmanın yollarının aranması gerektiğini desteklediğini de söyledi.

Çalışkan: Tarihi bağlar var

Nesil Çalışkan da, Parlamento’yu ziyaret ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek İngiltere'nin Kıbrıs adası ile tarihi bağları olduğuna işaret etti. Çalışkan, Kıbrıs'ta çözümlenmemiş bir durum olduğunu ve soruna siyasi bir çözüm bulunması gerektiği söyledi.

