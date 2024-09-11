Eylem askıya alındı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun cuma günü bakanlıkta toplanması için taraflara yazı gönderdiğini” belirterek, bunun üzerine sendikanın bugünkü eylemini askıya aldığını açıkladı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuya ilişkin açıklamasında, asgari ücret masasını toplaması için bakanlığa verdikleri 24 saatlik sürenin dolmasının ardından sendikanın bugün bakanlık önünde eylem yapma kararı aldığını anımsattı.

Ancak Bakanlığın “harekete geçtiğini” kaydeden Serdaroğlu, “Bakanlık, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü saat 09.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında toplanması için taraflara yazı gönderdi” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, yeni durum üzerine bugün saat 11.00’da bakanlık önünde yapacakları eylemi askıya aldıklarını duyurdu.

