Protokol imzalandı

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile ABD’nin Uluslararası Güvenlik konularından sorumlu bakan yardımcısı Celeste Wallander’in, savunma bakanlığında düzenlenen bir törende Güney Kıbrıs-ABD Savunma İş birliği Yol Haritasını imzaladıkları haber verildi.

Politis gazetesi, törende Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı, Korgeneral Yorgos Cicikostas ile ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie Fisher’in de hazır bulunduğunu yazdı. Palmas ise yaptığı açıklamada, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasında ikili savunma iş birliği yol haritası imzalanmasının ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesine ilişkin taahhütlerinin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi.

ABD’nin Uluslararası Güvenlik konularından sorumlu bakan yardımcısı Celeste Wallander ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ikili savunma ilişkisinde önemli bir dönüm noktasından söz ederken, ikili savunma iş birliğiyle ilgili yol haritasının karşılıklı yarar sağlayan güvenlik hedeflerini desteklediğini, aynı zamanda özellikle son iki yıldır ikili ilişkilerin mükemmel gelişimini teyit ettiğini ifade etti.

Wallander açıklamasında ayrıca, Rum Yönetimi’nin ABD’nin Avrupa ve Doğu Akdeniz’deki güçlü bir ortağı olduğunu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’nun bağlantı noktasında merkezi bir rol oynadığını da vurguladı.

Wallander, kısa süre önce meydana gelen bölgesel kargaşada Güney Kıbrıs’ın batı ile uyumu ve ortak değerlerinin kritik öneme sahip olduğunu, aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın batıya uyum sağladığını da savundu.

Rum Bakan memnun

Gazeteye göre, Palmas yol haritasının imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, çok çeşitli konularda ilgi çekici, anlamlı ve yapıcı bir görüşme yapıldığını dile getirdi. Palmas, Wallander’a hitaben yaptığı konuşmada, Wallender’in Güney Kıbrıs’ta bulunmasının savunma ve güvenlik konularında iki ülke arasındaki dostluğun aynı zamanda gelişen ve hızla gelişme gösteren iş birliğinin kanıtı olduğunu savundu.

Konuşmasında özetle son yıllarda Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki işbirliğinin bazı önemli boyutlarına da atıfta bulunan Palmas, buna örnek olarak Uluslararası Askeri Eğitim Programı (International Military Education & Training- IMET) ile Güney Kıbrıs Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ABD’de eğitim almaları konusunda sağlanan imkanı, Satın Alma ve Çapraz Hizmet Anlaşmasını (Acquisition and Cross- Servicing Agreement- ACSA) aynı zamanda Güney Kıbrıs’ın New Jersey eyaletiyle kurumsal bir işbirliği programına (State Partnership Programme- SPP) katılmasını gösterdi.

Palmas, bu programın Rum Milli Muhafız Ordusuna (RMMO) teknik bilgi ve bilimsel bilgi edinme olanağı sağlamasının yanında askeri konularla ilgili çağdaş gelişmelere sürekli erişim sağladığını da kaydetti.

Rum Yönetimine yönelik ABD silah ambargosunun 2022 yılında kaldırılması kararının ve bunun 2023 yılında uzatılmasının çok önemli olduğunu da dile getiren Palmas, bu iki kararın da çok önemli gelişmeler olduğunu belirtti. Palmas, bunların bir yandan Rum Yönetiminin bölgedeki rolüne işaret ettiğini diğer yandan da Rum Yönetiminin askeri donanımını yükseltme ve modernize etme çabasıyla ilgili seçeneklerini genişlettiğini ifade etti.