Bir kıvılcım yetti

Ömer KADİROĞLU

Kavurucu sıcaklarda yangın tehlikesi artarken, Lefkoşa-Girne anayolunun kenarındaki budanmamış ve çevresi kuru otlarla sarılı palmiye ağaçları alev aldı. Yangına ilk etapta yoldan geçen vatandaşlar, ardından itfaiye ekipleri müdahale ederken alevler yayılmadan söndürüldü. Yangına yoldan geçen bir sürücünün attığı sönmemiş sigara izmaritinin neden olduğu tahmin edilirken, önce kuru otların ardından ağaçların tutuştuğu öğrenildi. Öte yandan yol kenarındaki diğer palmiye ağaçlarının çevresinin kuru otlarla sarılı olduğu, budanması gereken dalların kuruduğu ve yangın tehlikesi taşıdığı gözlemlendi.

15 ağaç zarar gördü

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; yangın dün saat 17.30 sıralarında çıktı. Lefkoşa - Girne anayolu üzerinde yol kenarında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 50 metre karelik alan içerisindeki kuru otlar ile 15 adet genç palmiye ağacı yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın tehlikesi geçmedi

Bu arada yol kenarında bulunan palmiye ağaçlarının budanmaması nedeniyle dallarının kuruduğu görüldü. Ayrıca kuru otların da ağaçların çevresini kapladığı dikkat çekti. Bu nedenle yangın tehlikesi devam ederken, vatandaşlar yetkililerin, Karayolları Dairesi ve belediyelerin gerekli bakımı ve temizliği yapması gerektiğini dile getirdi.



