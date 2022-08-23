Bir kriz daha

Ulusal Birlik Partisi’nde 18 belediye başkan adayını belirleme yönünde ciddi sıkıntıların yaşandığı belirtiliyor.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Faiz Sucuoğlu, Genel Başkan sıfatıyla ‘aday belirleme^’ çalışmalarını yürütürken, Başbakan Ünal Üstel ve çevresi buna itiraz ediyor.

Seçim sonuçlarında başarısızlık olması halinde bunun faturasının hükümete kesileceği düşüncesinde olan Üstel yanlıları ‘kurultay’ işareti vermekle birlikte bunun kolay olmayacağı ifade ediliyor.

UBP’nin genel başkanlık için olağanüstü kurultaya gidebilmesi için şimdiki başkan Faiz Sucuoğlu’nun ‘kendi gönlüyle’ istifa etmesinin tek seçenek olduğuna dikkat çeken UBP çevreleri; bugünkü yapıyla yerel seçimlerde aday belirleme çalışmalarının kolay olmayacağına dikkat çekiyor.

DP iler YDP ortak aday çıkaracak

İktidarın büyük ortağı UBP içinde yeniden olağanüstü kurultay ve tek adaylı genel başkan seçimi konuşulurken, DP ile YDP’nin yerel seçimlerde ‘ortak aday’ üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Güvenilir bir kaynak, iki partinin 18 bölgede aday çıkaracağını, özellikle Lefkoşa için önemli bir isim üzerinde uzlaşı aşamasına gelindiğini söyledi.

Hükümetin iki küçük ortağının, yerel seçimlerden sonra da koalisyonun devamından yana olduğu kaydedildi.

Erhürman eleştirdi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP içinde yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Cumhurbaşkanlığında UBP’li ilçe başkanlarıyla toplantı yapıldığına ilişkin açıklamaya dikkat çekti.

Erhürman şöyle dedi:

“ Duyduk, "yok artık" ile başlayan cümlelerin bu "yönetim" döneminde bu ülkede kullanımdan kalktığının bilinciyle, "yok artık herhalde bu da olmamıştır" demedik ama yine de "duyum"larla hareket etmeyip açık teyit bekledik. Teyit, Sn. Sucuoğlu'ndan geldi.

"Bağımsız ve tarafsız" Cumhurbaşkanlığı'nda, UBP ilçe başkanlarının katıldığı bir toplantıda "başkan seçimli erken kurultay" konusu ele alınmış! "Tekrarlanmayacağına inanıyorum" demiş Sn. Sucuoğlu!

Tekrarlanır, tekrarlanmaz bilemem! Ama iki şey kesin: 1. Bağımsız ve tarafsız davranmadığınız sürece, hangi sebeple olursa olsun birilerinin "siz bizi temsil etmiyorsunuz" demesine diyecek lafınız olamaz! 2. Bu halkın kurumsal yapısına, anayasal düzenine hoyratça verdiğiniz zararın sorumluluğu, "tekrarlasanız da, tekrarlanmasanız da" asla üzerinizden kalkmaz!”

Özersay: Müdahale zarar verir

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı'nda UBP ile ilgili toplantı yapıldığını, tek adaylı kurultay için birilerinin düğmeye bastığını belirtti.

Özersay, sosyal medya hesabından siyasi partilere yapılan müdahaleleri kınadı.

Cumhurbaşkanlığı'nda UBP ile ilgili toplantı yapılmasını eleştiren Özersay “Demokrasiye inanıyorsak sadece bize değil, demokratik süreçlere ve hangisi olursa olsun siyasi partilere yapılacak olan müdahalelere karşı çıkmamız, normalleştirmememiz, kanıksamamamız gerekir. Üstelik bu müdahale nereden gelirse gelsin! 'çakma kurultay' yapılması için temaslar yapmaya başladığı konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanlığında toplantılar yapılarak yine “tek adaylı” göstermelik bir kurultay yapmak için birilerinin düğmeye bastığını yazmış ve Ünal bey ile Ersin beye sorular sormuştum, kendilerinden ses seda çıkmadı ama o toplantının ve olayın, yani kurultay müdahalesi olayının doğru olduğu ortaya çıktı.

Bir partide ve bir devlette görevi demokratik yoldan seçilmiş olana vermezsen, başkasına verirsen seçimler de, demokrasi de, devlet de değersizleştirilir, anlamsızlaştırılır. O saatten sonra kimse seçim sandığına ya da kurultay sandığına da gitmez, bütün mesele kimin daha fazla kişisel menfaat vererek sandığa taşıyacağına indirgenir.

Şimdi de memlekete deniz aşırı bir ekibin geldiği ve “çakma kurultay” yapılması için temaslar yapmaya başladığı konuşuluyor.

Bu ülkede partisi içinde desteği olmayan ve bu nedenle temsiliyet ve meşruiyet sorunu bulunan kişiler Türkiye tarafından desteklense dahi istikrarsızlığa neden olmuş, kayda değer bir reform yapamamış, sandıkta kalmış, fiyasko ile sonuçlanmış ve hepsinden önemlisi de demokrasimiz ve irademiz zarar görmüştür. Kıbrıs Türkünün özgüveni de Türkiye ile olan ilişkileri de zarar görmüştür. Eğer çakma kurultaylarla, meşru olmayan bir hükümete meşruiyet kazandıracağınızı zannediyorsanız çok ama çok yanılıyorsunuz.”